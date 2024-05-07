Ateşli silahla vurulan akbaba öldü, profesörden 'Onlar sağlık polisi avlamayın' uyarısı geldi

BATMAN’ın Kozluk ilçesinde yaralı halde bulunan ve tedavi için sevk edildiği Diyarbakır Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ölen kızıl akbabanın (Gyps fulvus), yapılan incelemesinde, ateşli silahla vurulduğu belirlendi. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, akbabaların ‘sağlık polisi’ olarak kabul edildiğini belirterek, “Bu yırtıcılarımız, istenmeyen, aşırı kemirgenlerin üremesinin önüne geçer. Bölgemizde ve ülke genelinde maalesef cahilce diyebileceğimiz, avcılıkla ilgisi olmayan faaliyetler görmekteyiz. Kayıtlarda avlanılmayacak türlerin avlandığını biliyoruz ve görüyoruz. Bu cehaleti gösterir. Bu avcılık değil. Avcılığın da kendine göre bir asaleti var” dedi.

Kozluk ilçesi kırsalında 15 Nisan’da yaralı kızıl akbabayı görenler, Batman Belediyesi'ne ihbarda bulundu. Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası kızıl akbaba, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Yapılan incelemede, akbabanın ateşli silahla vurulduğu belirlendi. Akbaba, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.

‘ÇOK NADİDE TÜRLER’

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, yenmeyen türlerin bile bilinçsizce avlandığını söyleyerek, “Bölgemizde ve ülke genelinde maalesef cahilce diyebileceğimiz avcılıkla ilgisi olmayan faaliyetler görmekteyiz. Kayıtlarda avlanılmayacak türlerin avlandığını biliyoruz ve görüyoruz. Akbabaların ve yırtıcı kuşların avlanması çok manidardır. Bu cehaleti gösterir. Bunlar tüketilmeyen, insan tarafından yenmeyen türler ama maalesef çevremizde bulunan, ilimizde de yaralanmış, sakatlanmış akbabaların, çeşitli su kuşlarının ve yırtıcıların geldiğini biliyoruz. Bu avcılık değil. Avcılığın da kendine göre bir asaleti var. Ama maalesef bunlar avlanılmayacak, yenmeyen türler ve bu türler çok nadide türler. Mesela kızıl akbabanın vurulduğunu biliyoruz. Gece ve gündüz yırtıcı kuşlarımız var, onların vurulduğunu biliyoruz. Maalesef leyleklerin yaralanmasına neden olan faaliyetlerin olduğunu biliyoruz. Bunlar doğru işler değildir. Eğer vatandaşlarımız bunları tabiatta görüyorlarsa en kısa sürede rehabilitasyon merkezlerine getirecek olurlarsa tedavileri mümkündür ve bunlar yeniden tabiata döndürülebilir, yaşatılabilir” diye konuştu.