Diyarbakır'da tartıştıkları kuyumcuyu darbedip kaçtılar
DİYARBAKIR'da 2 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanında tartıştıkları iş yeri sahibi E.
DİYARBAKIR’da 2 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanında tartıştıkları iş yeri sahibi E.T.’nin başına sert bir cisimle vurup kaçtı. Kuyumcu hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Para bozdurma bahanesiyle kuyumcu dükkanına giren 2 kişi ile iş yeri sahibi E.T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Şüphelilerden biri elindeki sert bir cisimle E.T.’nin başına vurdu. E.T. yaralanırken, şüpheliler kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.T., ilk müdahalenin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde yapılan ilk incelemede hırsızlığa dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. E.T.’nin tedavisi sürerken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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