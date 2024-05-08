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        Tahliye ve beraat vaadiyle 1'i avukat 9 kişinin tutuklandığı dolandırıcılık soruşturması; aranan avukat da teslim oldu

        DİYARBAKIR'da haklarında soruşturma açılan veya yargılanan kişileri, adliye ile bağlantıları bulunduğunu, tahliye veya beraat ettireceklerini söyleyip, paralarını alarak dolandıran şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında aranan avukat E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 12:15 Güncelleme: 08.05.2024 - 12:20
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        Tahliye ve beraat vaadiyle 1'i avukat 9 kişinin tutuklandığı dolandırıcılık soruşturması; aranan avukat da teslim oldu
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        DİYARBAKIR’da haklarında soruşturma açılan veya yargılanan kişileri, adliye ile bağlantıları bulunduğunu, tahliye veya beraat ettireceklerini söyleyip, paralarını alarak dolandıran şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında aranan avukat E.G. de teslim oldu. Soruşturmada daha önce gözaltına alınan 20 kişiden 1'i avukat 9’u tutuklanmıştı.

        İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs’ta, haklarında soruşturma açılan veya yargılanan kişileri, Diyarbakır Adliyesi ile bağlantıları olduğunu, tahliye ya da beraat ettireceklerini söyleyip para alarak dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında avukatların da bulunduğu 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 20 cep telefonu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında avukat M.D.’nin de olduğu 9’u ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Güveni kötüye kullanma’, ‘Tehdit ve kasten yaralama’ suçlarından tutuklandı, 6’sı adli kontrol şartıyla diğerleri ise serbest bırakıldı.

        ‘OPERASYONDAN DA HABERİM VARDI’

        Tutuklanan M.D. ifadesinde, 25 yıllık avukat olduğunu söyledi. M.D., “R.T., isimli kişiyi yaklaşık 20 yıldır tanıyorum. Kendisinin ve ailesinin davasına bakmışlığım olmuştur. R.T.’nin ifadelerine bakıldığında ciddi anlamda başka kişilerle birlikte bir komplo içinde olduğu ortaya çıkacaktır. Ben 25 yıllık avukatım. Kaçma durumum olsaydı kaçabilirdim. Operasyondan da haberim vardı. H.T., benim arkadaşımdır. Ben A.B.’yi gözaltında tanıdım. Kendisini daha önce tanımam. İ.B., beni aradı. Kendisi bana R.T., ile K., ailesi arasında alacak verecek meselesi olduğunu söyledi. 5 bin 500 dolar paranın bana emanet bırakılacağını söyledi. Daha sonra bu paraları ben geri iade ettim. Ortada bir zarar söz konusu değildir. Benim ailemin tüm hesap hareketleri incelenebilir. M.S.G., isimli şahsı tanımıyorum. Kendisiyle görüştüğümü hatırlamıyorum. Aleyhime beyanını ve şikayetini kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı, hakimliğiniz aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ederim” dedi.

        ‘EMANET OLARAK 5 BİN 500 DOLAR BIRAKTIK’

        Tutuklanan bir diğer şüpheli S.K. ise M.D’yi avukat olması sebebiyle tanıdığını, dayısı R.K.’yi de şu an tutuksuz yargılanan R.T. aracılığıyla M.D.’ye yönlendirdiğini belirterek, "R.T., bana tanıdık hakim ve savcı tanıdıkları olduğunu söyledi. Bunun üzerine kendisine 5 bin 500 dolar verdim. Bu parayı avukat M.D.’nin ofisinde emanet olarak bıraktık. H.G., isimli kişi benim komşum olur. Bu şahsı R.T., ile tanıştırdım. Bu şahsın oğlu içeride tutuklu bulunuyordu. 100 bin TL parayı R.T.’ye verdim. R.T., bize hakim savcı tanıdıkları olduğunu söyledi. R.T’den şikayetçiyim” diye konuştu.

        Soruşturma kapsamında aranan 5 şüpheliden avukat E.G. de teslim oldu. Diğer 4 kişiyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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