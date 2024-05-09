Diyarbakır'da piknik yapanların arasına at daldı: 1'i çocuk, 2 yaralı

DİYARBAKIR'da, üzerindeki sahibinin kontrolünden çıkan at, piknik yapan ana sınıfı öğrencileri, öğretmen ve velilerin arasına daldı. Olayda başına ve vücuduna darbe alan Viyan G. (6) adlı kız öğrenci ile 1 öğretmen yaralandı, sahibi ise atla kaçtı.

Olay, merkez Sur ilçesinde Hazreti Süleyman Camisi'nin de içinde olduğu Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Ana sınıfında eğitim gören 12 öğrenci, öğretmen ve velileriyle piknik yapmak için alana geldi. Alanda bulunan ve para karşılığında insanların binip hatıra fotoğrafı çektirdiği atlardan biri, üzerindeki sahibinin kontrolünden çıkıp, grubun arasına daldı.