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        Diyarbakır'da PKK propagandasına 6 gözaltı

        DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesindeki jandarma operasyonunda terör örgütü PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 11 şüpheliden 6'sı yakalanıp gözaltına alındı, 5 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 16:07 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:10
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        Diyarbakır'da PKK propagandasına 6 gözaltı
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        DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesindeki jandarma operasyonunda terör örgütü PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 11 şüpheliden 6'sı yakalanıp gözaltına alındı, 5 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

        İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesi ve terör örgütü mensuplarıyla ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklıkla terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanıp adalete teslim edilmesi amacıyla çalışma yapıldı. Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri tarafından Çınar Jandarma Komutanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda, ilçede terör örgütü propagandası yapan 11 şüpheli tespit edildi. Eş zamanlı 10 adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 2 uzun namlulu tüfek, 1'i kurusıkı 2 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek şarjörü, 2 tabanca şarjörü, 156 fişek, 11 boş fişek, 6 cep telefonu, 7 sim kart, 1 flaş bellek, 2 hafıza kartı ve 2 PKK terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan 5 şüphelinin ise yakalanmasına çalışılıyor.

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