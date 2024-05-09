Diyarbakır'da iki esnaf ve aileleri arasında tekme ve yumruklu kavga kamerada
DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 2 esnaf ve aileleri arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
DİYARBAKIR’ın Silvan ilçesinde 2 esnaf ve aileleri arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır Caddesi’nde meydana geldi. Esnaf olan 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kavga edenleri ayırmak için havaya ateş açtı. Olayda 2 kişi, tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.
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