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        Diyarbakır'da iki esnaf ve aileleri arasında tekme ve yumruklu kavga kamerada

        DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 2 esnaf ve aileleri arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 18:33 Güncelleme: 09.05.2024 - 18:35
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        Diyarbakır'da iki esnaf ve aileleri arasında tekme ve yumruklu kavga kamerada
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        DİYARBAKIR’ın Silvan ilçesinde 2 esnaf ve aileleri arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır Caddesi’nde meydana geldi. Esnaf olan 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kavga edenleri ayırmak için havaya ateş açtı. Olayda 2 kişi, tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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