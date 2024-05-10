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        Öldürülen meslektaşları için aynı saatte aynı yerde toplanan iki sendika, 5 dakika arayla açıklama yaptı

        İSTANBUL'da özel bir okulun müdürü İbrahim Oktugan'ın (74), daha önce okuldan kovulan bir öğrenci tarafından öldürülmesini protesto etmek için Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde aynı saatte toplanan Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-Bir-Sen üyeleri, ortak basın açıklaması yerine 5 dakika arayla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 14:32 Güncelleme: 10.05.2024 - 14:35
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        Öldürülen meslektaşları için aynı saatte aynı yerde toplanan iki sendika, 5 dakika arayla açıklama yaptı
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        İSTANBUL’da özel bir okulun müdürü İbrahim Oktugan'ın (74), daha önce okuldan kovulan bir öğrenci tarafından öldürülmesini protesto etmek için Diyarbakır’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde aynı saatte toplanan Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-Bir-Sen üyeleri, ortak basın açıklaması yerine 5 dakika arayla açıklama yaptı. Eğitim-Sen üyeleri de aynı saatte Rojava Parkı’nda açıklama yaparak eğitimde şiddeti protesto etti.

        İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mahallesi'ndeki özel bir okulun müdürü İbrahim Oktugan’ın, 7 Mayıs’ta 5 ay önce okuldan kovulan Y.K. (17) tarafından odasında tabanca vurularak öldürülmesi Diyarbakır’da da protesto edildi. Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-Bir-Sen üyesi öğretmenler saat 11.00’de Kayapınar ilçesindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplandı. Ancak sendikalar ‘Ortak’ açıklama yerine ayrı ayrı açıklama yapmaya karar verdi. Bunun üzerine çevik kuvvet polisleri, 2 grubun arasına girerek önlem aldı. Önce Eğitim-Bir-Sen, 5 dakika sonra ise Türk Eğitim-Sen basın açıklamasını yaptı. Her iki açıklamada da İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve beraberindekiler bina önünde bekledi. Öte yandan Eğitim-Sen üyeleri yine aynı ilçede bulunan Rojava Parkı’nda saat 11.00’de, öldürülen meslektaşları için basın açıklaması yaptı.

        Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir açıklamada, “Ölümle başlayan saldırıların son bulması için gereken adımlar ivedilikle atılmalıdır. Eğitimcilere yönelik şiddeti önleme yasası artık çıkarılmalıdır. İş bırakma eylemine katkı bulundurma suretiyle destek veren eğitimci arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

        Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Ahmet Bürhan ise eğitim camiasını yasa boğan olaydan bir yenisi eklendiğini belirterek, “İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde meslektaşımız İbrahim Oktugan menfur bir saldırıyla silahla vurularak canice katledilmiştir. Meslektaşımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Güvenliğin çoğu okulda nöbetçi öğretmen eliyle yapılmaya çalışılması, şiddet olaylarına zemin hazırlamaktadır. Bakanlığın bu konuda bütçe tahsis etmesi önem arz etmektedir” diye konuştu.

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