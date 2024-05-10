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        Diyarbakır'da komşuların silahlı 'güvercin kavgası': 3 yaralı

        DİYARBAKIR'da komşu esnaf iki grup arasında güvercin nedeniyle çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 20:16 Güncelleme: 10.05.2024 - 20:20
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        Diyarbakır'da komşuların silahlı 'güvercin kavgası': 3 yaralı
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        DİYARBAKIR’da komşu esnaf iki grup arasında güvercin nedeniyle çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. İsimleri henüz öğrenilemeyen komşu iki esnaf arasında iddiaya göre güvercin nedeniyle tartışma yaşandı. Tarafların sözlü olarak sürdürdüğü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde çalışma yapan polis, çok sayıda kovan boş buldu. Polis, görgü tanıklarının bilgisine başvururken güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

        Olayla ilgili olarak polisin şüphelileri yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

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