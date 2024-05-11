Sahada polis, inşaatlarda mühendis

DİYARBAKIR İl Emniyet Müdürlüğü İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü’nde görevli Şehrigül Atılgan, hem sahada polis olarak görev yapıyor hem de müdürlüğe ait kent merkezi ve ilçelerde inşaatlarda mühendis olarak denetimlerde yer alıyor. Çift yelek taşıdığını söyleyen Atılgan, “Devletimize ve milletimize hizmet etmekten gurur duymaktayız” dedi.

Van’ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir köyünde dünyaya gelen Kırgız asıllı Türk vatandaşı Şehrigül Atılgan, Bayburt Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 2015’te mezun oldu. Atılgan, polisliği kazanarak, Ankara’da Polis Arama Kurtarma’da (PAK) göreve başladı. Diyarbakır’a ağustos ayında tayin olan Atılgan, İnşaat Emlak Şubesi’nde de çalışmaya başladı. Mezun olduğu bölümle ilgili her gün kent merkezinde ve ilçelerde İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait inşaat ve binalarda ekibiyle çalışan Atılgan, sahadaki görevlerde de yer alarak polislik yapıyor. Çift yelekle gezen Şehrigül Atılgan, sahada polis, inşaatta ise iş güvenliği yeleği ile çalışıyor.