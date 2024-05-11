Elektrik akımına kapılan Nudem, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde elektrik akımına kapılan Nudem Kaya (12), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi.
DİYARBAKIR’ın Çınar ilçesinde elektrik akımına kapılan Nudem Kaya (12), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi.
Olay, 30 Nisan’da Çınar ilçesi kırsal Beşpınar Köyü Murattaşı Mezrası’nda meydana geldi. Okuldan eve dönen Nudem Kaya, yerde gördüğü elektrik teline dokununca akıma kapıldı. Nudem ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nudem Kaya, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavisi süren Nudem Kaya, dün hayatını kaybetti. Kaya’nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün Murattaşı Mahallesi mezarlığında defnedildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.