Elektrik akımına kapılan Nudem, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, 30 Nisan’da Çınar ilçesi kırsal Beşpınar Köyü Murattaşı Mezrası’nda meydana geldi. Okuldan eve dönen Nudem Kaya, yerde gördüğü elektrik teline dokununca akıma kapıldı. Nudem ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nudem Kaya, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.