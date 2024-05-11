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        Elektrik akımına kapılan Nudem, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde elektrik akımına kapılan Nudem Kaya (12), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 17:02 Güncelleme: 11.05.2024 - 17:05
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        Elektrik akımına kapılan Nudem, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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        DİYARBAKIR’ın Çınar ilçesinde elektrik akımına kapılan Nudem Kaya (12), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Olay, 30 Nisan’da Çınar ilçesi kırsal Beşpınar Köyü Murattaşı Mezrası’nda meydana geldi. Okuldan eve dönen Nudem Kaya, yerde gördüğü elektrik teline dokununca akıma kapıldı. Nudem ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nudem Kaya, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Hastanede tedavisi süren Nudem Kaya, dün hayatını kaybetti. Kaya’nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün Murattaşı Mahallesi mezarlığında defnedildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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