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        Diyarbakır'da kadın polislerden Anneler Günü kutlaması

        DİYARBAKIR'da Motosikletli Kadın Yunus Timi, uygulamada durdurdukları araçlardaki kadınlara Anneler Günü dolayısıyla gül verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 11:53 Güncelleme: 12.05.2024 - 12:00
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        Diyarbakır'da kadın polislerden Anneler Günü kutlaması
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        DİYARBAKIR'da Motosikletli Kadın Yunus Timi, uygulamada durdurdukları araçlardaki kadınlara Anneler Günü dolayısıyla gül verdi. Sürücülerden Serap Arma, “Radara mı girdim diye panik oldum. Bu bana sürpriz oldu. Hepsine çok teşekkür ederim. Umarım bundan sonraki süreçlerde de böyle sürprizlerle karşılaşırız” dedi.

        İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın talimatıyla Anneler Günü nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Kadın Yunus Timi, uygulama yaptı. Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki cadde üzerinde uygulama yapan kadın polisler, durdurdukları araçlardaki kadın sürücü ve yolcuların Anneler Günü’nü kutlayarak gül verdi. Durdurulan motosiklet sürücüsü Tuana Şimşek, “Dünyadaki en değerli şey kadın olmak. Yükü ve sorumluluğu çok büyük. Bu da bizi çok değerli hissettiriyor. Bir kadın olarak motor kullanıyorum. İnşallah onlara örnek oluruz. Onlar da güzel bir motorcu olurlar” diye konuştu.

        ‘KADINLARIN BU ŞEKİLDE ÖZEL GÜNLERDE BİRBİRİNE DESTEK OLMASI ÇOK GÜZEL’

        Durdurulan araçta gül verilen yolculardan Rotinda Tuncay ise memnuniyetini dile getirerek, “Yunus polislerine çok teşekkür ederim. Buradan tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum. Emniyet teşkilatına kolaylıklar diliyorum. Allah onları her zaman korusun. Kadınların bu şekilde özel günlerde birbirine destek olması gerçekten çok güzel” ifadelerini kullandı.

        ‘OĞLUMU ALMAYA GİDİYORUM’

        Durdurulan sürücülerden Serap Arma da 9 yaşında bir çocuk annesi olduğunu ifade ederek, “Oğlumu almaya gidiyorum. Süratli geldiğimi fark ettim. Radara mı girdim diye panik oldum. Bu bana sürpriz oldu. Hepsine çok teşekkür ederim. Umarım bundan sonraki süreçlerde de böyle sürprizlerle karşılaşırız” dedi. DHA)

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