Diyarbakır'da kadın polislerden Anneler Günü kutlaması

DİYARBAKIR'da Motosikletli Kadın Yunus Timi, uygulamada durdurdukları araçlardaki kadınlara Anneler Günü dolayısıyla gül verdi. Sürücülerden Serap Arma, “Radara mı girdim diye panik oldum. Bu bana sürpriz oldu. Hepsine çok teşekkür ederim. Umarım bundan sonraki süreçlerde de böyle sürprizlerle karşılaşırız” dedi.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın talimatıyla Anneler Günü nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Kadın Yunus Timi, uygulama yaptı. Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki cadde üzerinde uygulama yapan kadın polisler, durdurdukları araçlardaki kadın sürücü ve yolcuların Anneler Günü’nü kutlayarak gül verdi. Durdurulan motosiklet sürücüsü Tuana Şimşek, “Dünyadaki en değerli şey kadın olmak. Yükü ve sorumluluğu çok büyük. Bu da bizi çok değerli hissettiriyor. Bir kadın olarak motor kullanıyorum. İnşallah onlara örnek oluruz. Onlar da güzel bir motorcu olurlar” diye konuştu.