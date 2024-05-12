Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Anneler Günü'ne evlat nöbetinde buruk girdiler (2)

        AİLELERE,ANNELER GÜNÜ'NDE DESTEK ZİYARETİDiyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri, Anneler Günü dolayısıyla İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan ve bazı sivil toplum kuruluşları ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 17:36 Güncelleme: 12.05.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anneler Günü'ne evlat nöbetinde buruk girdiler (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        AİLELERE,ANNELER GÜNÜ’NDE DESTEK ZİYARETİ

        Diyarbakır’da HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri, Anneler Günü dolayısıyla İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan ve bazı sivil toplum kuruluşları ziyaret etti. Ziyarette ailelerle görüşen Hatice Atan, “5 yıldır burada terör örgütüne meydan okuyan yiğit Diyarbakırlı annelerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün sizler burada terör örgütünden evlatlarınızı istiyorsunuz. Bu en doğal hakkınız. 5 yıldır ailelerimiz evlat nöbetinde ve dünyanın her yerine sesini yükseltmeye çalışıyor. Devletimiz, ailelerimiz çocuklarına kavuşsun diye her türlü desteği veriyor. İnşallah diğer anneler de bir sonraki Anneler Günü’nde çocuklarına kavuşur” dedi.

        Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        Piknik tüpü faciası! Anneler Günü'nde kahretti
        Piknik tüpü faciası! Anneler Günü'nde kahretti
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor

        Benzer Haberler

        Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor
        Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor
        Diyarbakır'da kadın polislerden Anneler Günü kutlaması
        Diyarbakır'da kadın polislerden Anneler Günü kutlaması
        Minik bedenler şefkatli ellerde hayata tutunuyor
        Minik bedenler şefkatli ellerde hayata tutunuyor
        Anneler Günü'ne evlat nöbetinde buruk girdiler
        Anneler Günü'ne evlat nöbetinde buruk girdiler
        Trendyol 1. Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, şampiyonluk kupasını a...
        Trendyol 1. Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, şampiyonluk kupasını a...
        Elektrik akımına kapılan Nudem, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Elektrik akımına kapılan Nudem, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti