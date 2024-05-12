Anneler Günü'ne evlat nöbetinde buruk girdiler (2)

AİLELERE,ANNELER GÜNÜ’NDE DESTEK ZİYARETİ

Diyarbakır’da HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri, Anneler Günü dolayısıyla İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan ve bazı sivil toplum kuruluşları ziyaret etti. Ziyarette ailelerle görüşen Hatice Atan, “5 yıldır burada terör örgütüne meydan okuyan yiğit Diyarbakırlı annelerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün sizler burada terör örgütünden evlatlarınızı istiyorsunuz. Bu en doğal hakkınız. 5 yıldır ailelerimiz evlat nöbetinde ve dünyanın her yerine sesini yükseltmeye çalışıyor. Devletimiz, ailelerimiz çocuklarına kavuşsun diye her türlü desteği veriyor. İnşallah diğer anneler de bir sonraki Anneler Günü’nde çocuklarına kavuşur” dedi.