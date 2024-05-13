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        Diyarbakır'da sağanak ve dolu yağışı

        DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde sağanağın ardından etkili olan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 16:20 Güncelleme: 13.05.2024 - 16:25
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        Diyarbakır'da sağanak ve dolu yağışı
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        DİYARBAKIR’ın Ergani ilçesinde sağanağın ardından etkili olan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Ergani ilçesinde öğle saatlerinde sağanak, ardından dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, bazı vatandaşlar da araçlarının üzerini örtülerle kapatmaya çalıştı. Çiftçilerin bağ ve bahçelerinde zarar oluştuğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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