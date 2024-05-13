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        Diyarbakır'da sağanak ve dolu yağışı (2)

        DİYARBAKIR'DAGÖKKUŞAĞI, ŞIRNAK'TA DOLU, MARDİN'DE SAĞANAK Diyarbakır'da etkili olan sağanak sonrası oluşan gökkuşağı seyirlik görüntü oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 19:20 Güncelleme: 13.05.2024 - 19:25
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        Diyarbakır'da sağanak ve dolu yağışı (2)
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        DİYARBAKIR’DAGÖKKUŞAĞI, ŞIRNAK’TA DOLU, MARDİN’DE SAĞANAK

        Diyarbakır’da etkili olan sağanak sonrası oluşan gökkuşağı seyirlik görüntü oluşturdu. Renk cümbüşünü görenler cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Şırnak’ın Uludere ilçesinde de dolu yağışı etkili oldu. Yerler kısa sürede beyaza bürünürken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Doluya yakalanan yayalar, dolu yağışı kesilene kadar saçak altlarına ve yol kenarlarındaki iş yerlerine sığındı. Mardin’in Nusaybin ilçesinde de etkili olan sağanak yağışla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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