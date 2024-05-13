Diyarbakır'da sağanak ve dolu yağışı (2)

DİYARBAKIR’DAGÖKKUŞAĞI, ŞIRNAK’TA DOLU, MARDİN’DE SAĞANAK

Diyarbakır’da etkili olan sağanak sonrası oluşan gökkuşağı seyirlik görüntü oluşturdu. Renk cümbüşünü görenler cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Şırnak’ın Uludere ilçesinde de dolu yağışı etkili oldu. Yerler kısa sürede beyaza bürünürken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Doluya yakalanan yayalar, dolu yağışı kesilene kadar saçak altlarına ve yol kenarlarındaki iş yerlerine sığındı. Mardin’in Nusaybin ilçesinde de etkili olan sağanak yağışla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.