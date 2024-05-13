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        Diyarbakır'da 41 hükümlü ile 14 personel, yedikleri yemekten zehirlendi

        DİYARBAKIR D Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda öğlen yedikleri yemekten zehirlenen 41 hükümlü ile 14 personel, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 22:08 Güncelleme: 13.05.2024 - 22:10
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        Diyarbakır'da 41 hükümlü ile 14 personel, yedikleri yemekten zehirlendi
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        DİYARBAKIR D Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda öğlen yedikleri yemekten zehirlenen 41 hükümlü ile 14 personel, tedaviye alındı.

        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan D Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda 41 hükümlü ile 14 personel, öğlen yedikleri yemeğin ardından akşam saatlerinde zehirlenme şüphesiyle revire başvurdu. Zehirlenenlerden bazıları revirde tedaviye alınırken, bazıları kentteki hastanelere sevk edildi. Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, verilen yemeklerden tahlil için numune alırken, 23 hükümlü ve personel tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tedavisine devam edilen 22 hükümlü ve personelin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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