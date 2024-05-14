Hastaneye 'yüksekten düşme' diye getirildi, polis cinayeti ortaya çıkardı

DİYARBAKIR'da taksiyle getirildiği hastanede, yüksekten düştüğü ifade edilen Eyüp Diyar Fidan (23), tedaviye alındı. Aynı saatlerde yaşanan, 4 yaralı olan bıçaklı, silahlı kavgayla ilgili çalışan polis, kamera görüntülerinden belirlediği kişilerden Fidan'ın da taksiyle hastaneye götürüldüğünü öğrendi. Polis, hastaneye gidip olayın düşme olmadığını belirterek doktorları uyardı. Bıçakla yaralanan Fidan, hayatını kaybetti. Fidan'ı bıçakladığı belirlenen Çetin Eren (31) ise tutuklandı.

Bağlar ilçesindeki özel hastaneye 10 Mayıs akşamı taksiyle getirilen ve 'Yüksekten düştü' denilen Eyüp Diyar Fidan, tedaviye alındı. Aynı saatlerde Fatih Caddesi'nde komşu 2 esnaf arasında güvercin nedeniyle çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı. Yaralılar Çetin Eren, B.E. (47) ve S.E.'yi belirleyen polis, diğer yaralının taksiyle götürüldüğünü tespit etti. Taksinin gittiği istikameti takibe alan polis, yakındaki özel hastaneye götürüldüğünü gördü. Taksiyle getirilen kişinin Eyüp Diyar Fidan olduğu ve acil servistekilere 'Yüksekten düştü' denildiği ortaya çıktı. Polisin, olayın düşme vakası olmadığını belirtmesi üzerine yapılan incelemede Fidan'ın bıçakla yaralandığı belirlendi. Fidan, buradaki müdahalelere rağmen kurtartılamadı.