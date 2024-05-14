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        Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına 'kırmızı kart' operasyonu: 7 gözaltı

        DİYARBAKIR'da, kargo yoluyla gönderilen araç yedek parçalarının içinde uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen suç örgütüne polisin düzenlediği 'kırmızı kart' operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 20:03 Güncelleme: 14.05.2024 - 20:05
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        Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına 'kırmızı kart' operasyonu: 7 gözaltı
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        DİYARBAKIR'da, kargo yoluyla gönderilen araç yedek parçalarının içinde uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen suç örgütüne polisin düzenlediği 'kırmızı kart' operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Yüklü miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonun, 'Suçla Sinerjik Mücadele Projesi' kapsamında yapıldığı kaydedildi.

        ​İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmada, kargo yoluyla gönderilen araç yedek parçalarının içinde uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen suç örgütü üyeleri takibe alındı. Takip sonucunda hazırladıkları kargoyu teslim etmeye giden şüphelilere Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle 'kırmızı kart' operasyonu düzenlendi. Kargo kolisinde yapılan aramada, araç hava filtrelerinin içinde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 

        Operasyonun, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın talimatıyla başlatılan 'Suçla Sinerjik Mücadele Projesi' kapsamında yapıldığı kaydedildi.

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