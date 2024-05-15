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        Kupa töreni sonrası evine giderken otomobilin çarptığı Yusuf öldü; kaza kamerada

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 11 Mayıs'ta statta düzenlenen kupa törenine katıldıktan sonra evine dönerken otomobilin çarptığı Yusuf Yıldız (14), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 11:51 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:55
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        Kupa töreni sonrası evine giderken otomobilin çarptığı Yusuf öldü; kaza kamerada
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        TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nün 11 Mayıs’ta statta düzenlenen kupa törenine katıldıktan sonra evine dönerken otomobilin çarptığı Yusuf Yıldız (14), hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü D.K. (30), adli kontrolle serbest kalırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, 11 Mayıs’ta akşam saatlerinde kupa töreni düzenlendi. Kayapınar ilçesindeki 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu’nda düzenlenen törene katılan Yusuf Yıldız, etkinliğin sonra ermesinin ardından evine dönmek üzere Fırat Bulvarı üzerinde koşarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada D.K. yönetimindeki 21 BB 413 plakalı otomobil, Yıldız’a çarptı. Sürücü D.K., savrulup yere düşen Yıldız’ın yanına gelerek sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yıldız, ilk müdahalenin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan D.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı. Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        KULÜP BAŞKANI ELALDI'DAN TAZİYE AÇIKLAMASI

        Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Aziz Elaldı kazayla ilgili X hesabından, “Kupa töreninden sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden taraftarımız, kardeşimiz Yusuf Yıldız’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Genç kardeşimiz Yusuf Yıldız’a Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz” paylaşımı yaptı.

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