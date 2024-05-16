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        Kobani davasında karar; Demirtaş'a 42 yıl hapis (2)

        'ÖMÜRBOYU CEZAEVİNDE OLMASI LAZIM, ALLAH RIZASI İÇİN BUNLARI DIŞARI ÇIKARMAYIN'Kobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim 2014'te Diyarbakır'da da meydana gelen olaylarda 12 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 19:06 Güncelleme: 16.05.2024 - 19:10
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        Kobani davasında karar; Demirtaş'a 42 yıl hapis (2)
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        ‘ÖMÜRBOYU CEZAEVİNDE OLMASI LAZIM, ALLAH RIZASI İÇİN BUNLARI DIŞARI ÇIKARMAYIN’

        Kobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim 2014'te Diyarbakır’da da meydana gelen olaylarda 12 kişi hayatını kaybetti. Bağlar ilçesinde ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtan Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş, Hasan Gökguz ve Yusuf Er girdikleri binada PKK yandaşlarınca darbedildi. Yusuf Er, yaralı halde kaçarken; Börü, Dakak, Güneş ve Gökguz 3'üncü kattan atıldı. Atıldıktan sonra silahla vurulup bıçaklanan 4 kişi yaşamını yitirdi. Aralarında eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 18'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Verilen ceza ve tahliye kararlarıyla ilgili, Diyarbakır’daki olaylarda öldürülen Hüseyin Dakak’ın babası Öztekin Dakak, davada yargılananların ömür boyu hapiste olması gerektiğini ifade ederek, “2014’te Selahattin Demirtaş’ın çağrısıyla sokaklara inenler kurban eti dağıtan çocuğumu şehit ettiler. Bugün de mahkeme kararları açıklandı. Şahsım olarak ben bu kararları kabul etmiyorum. Benim oğlum toprağın altındayken, bunlar yeryüzündedir. Hükümeti, devleti yıkmaya çalışan bir çetedir. HDP burada PKK’nın siyasi kanadıdır. Burada asker toplayıp dağa gönderiyor. Devletin bütün birimleri bunu biliyor ki; HDP ve PKK birdir. Bu kadar insan öldürüldü ve bizim ciğerimiz yandı. Bunların cezası az olmaması lazım. Ömür boyu cezaevinde olması lazım. Devletten isteğim budur. Bu kararları kabul etmiyorum. Bunlar vatandaşlara zararlı olanlardır, hiçbir faydaları yoktur. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Allah rızası için bunları dışarıya çıkarmayın” dedi.

        'KOBANİ KARAR DURUŞMASI SONRASI ERKAN BAŞ'DAN AÇIKLAMA'

        Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen Kobani karar duruşması sonrası açıklamalarda bulundu. TİP Genel Başkanı Baş, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, ortaya çıkan tablonun kendilerini üzdüğünü belirterek, "Bize önemli sorumluluklar yükleyen bir tabloyla karşı karşıyayız. İddianame hazırlandığında bu dosyanın hukuk çerçevesinde sonlandıramayacağını söylemiştik. Geldiğimiz aşamada, heyet özetle dedi ki, bu dava siyasi bir davadır. Ferman yazılmıştır, bize düşen görev altına imza atmaktır. İktidarın 31 Mart’ta halktan yediği tokada nasıl tepki vereceğini görmeye geldik. İktidar bugün tokata cevabını verdi. Ben buradan tüm halklarımıza seslenmek istiyorum hiç kimseyi yalnız bırakmamalıyız. Haksızlığa uğrayan kim varsa hepsi bizim kardeşimizdir. Hep beraber olursak bu saray iktidarından kurtulabileceğimizi gördük. Mutlaka biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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