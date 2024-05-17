Ahmet Türk: Yüreğimiz buruk, mücadele edeceğiz

KOBANİ olayları olarak bilinen, 6-8 Ekim 2014'te 37 kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin, aralarında eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 18'i tutuklu, 108 sanığın yargılandığı davada dün tahliye edilen Gültan Kışanak, Diyarbakır’a geldi. Kışanak’ı karşılayan ve aynı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, “Yüreğimiz buruk. Çünkü yoldaşlarımız hala içeride ama biz özgür, demokratik bir gelecek için, elbette ki bugün dünden daha fazla örgütlü, inançlı bir şekilde mücadele edeceğiz” dedi.

6-8 Ekim 2014’te, dönemin HDP yöneticilerinin yaptığı protesto çağrısı üzerine başladığı iddia edilen olaylarda 37 kişinin hayatını kaybettiği ‘Kobani’ olarak bilinen sokak eylemlerine ilişkin Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen 108 sanıklı davanın karar duruşmasında, tutuklu sanıklardan Ayla Akat, Ayşe Yağcı, Gültan Kışanak, Meryem Adıbelli ve Sebahat Tuncel’in tahliyelerine hükmedildi. 30 Ekim 2016 tarihinden itibaren cezaevinde olan dönemin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı olan Gültan Kışanak, Diyarbakır’a geldi. Kışanak’ı Diyarbakır Havalimanı’nda aynı davada ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun karşıladı.

Açıklamalarda bulunan Kışanak, kararın kendileri için anlamlı olmadığını belirterek, “Kobani aslında bir insanlık davasıydı, bir vicdan davasıydı. O zaman gerçekten 7’den 70’e herkes Kobani’de aslında insanlığa, vicdana, onura sahip çıktı. Sonrasında bize Kobani kumpas davasında operasyonlar yapıldı. Şimdi de bu vicdan ve insanlık davası olarak önümüzde duruyor. Dünkü karar, bizim için anlamlı bir karar değildir. Ne hukuki olarak, ne siyasi olarak, ne vicdani olarak, ne de bu ülkenin hakikati olarak zerre kadar geçerliliği olan bir karar değil. Biz biliyoruz ki, oradaki arkadaşlarımızın her biri halklarımızın barışı için, özgürlüğü için, demokrasi için yaşadılar. Bunun için nefes aldılar, bunun için mücadele ettiler. Bugün de cezaevlerinde aynı direnişi sürdürüyorlar” diye konuştu.