Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Barışmaya çağrılan damat tabancayla vuruldu; kayınbaba ve oğlu gözaltında

        DİYARBAKIR'da A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 17:34 Güncelleme: 17.05.2024 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barışmaya çağrılan damat tabancayla vuruldu; kayınbaba ve oğlu gözaltında
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’da A.H.P. (61), kızıyla kavga eden damadı S.G.’yi (35) iddiaya göre barışmaları için eve çağırdı. Eve gelen S.G., yaşanan tartışmanın ardından kayınbiraderi S.P. (35), tarafından tabancayla vurularak yaralandı. S.G. hastanede tedaviye alınırken, kaçan A.H.P. ve oğlu S.P. olayda kullanılan tabancayla yakalandı.

        Olay, öğleden sonra Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde bulunan bir sitedeki apartmanın 6’ncı katında meydana geldi. İddiaya göre; A.H.P., kızıyla kavga eden damadı S.G.’yi, barışmaları için evine davet etti. Eve gelen S.G., bir süre sonra yaşanan tartışmanın ardından kayınbiraderi S.P. tarafından tabancayla bacağından vuruldu. A.H.P. ile S.P. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.G. ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3 boş kovan buldu. Bölgede çalışma yapan motosikletli Yunus timleri, A.H.P. ve oğlu S.P.’yi olayda kullanılan tabancayla yakaladı.

        Yaralı S.G’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eczaneye gitti ölü olduğunu öğrendi, 12 gün sonra yeniden doğdu
        Eczaneye gitti ölü olduğunu öğrendi, 12 gün sonra yeniden doğdu
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Sokakta keserli vahşet! Nedeni belli oldu!
        Sokakta keserli vahşet! Nedeni belli oldu!
        Özbek'ten Okan Buruk açıklaması!
        Özbek'ten Okan Buruk açıklaması!
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Kapadokya'da keşfedildi! Birine 'Hacıbektaş' adı verildi
        Kapadokya'da keşfedildi! Birine 'Hacıbektaş' adı verildi
        1969'dan bu yana Fatih Terim!
        1969'dan bu yana Fatih Terim!
        Hastanede genç hemşirenin şüpheli ölümü!
        Hastanede genç hemşirenin şüpheli ölümü!
        "Olayların sorumluluğunu Rusya'ya atmaya çalışıyorlar"
        "Olayların sorumluluğunu Rusya'ya atmaya çalışıyorlar"
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
        Sözde cinsel tavsiyeye Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        Sözde cinsel tavsiyeye Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da üniversite öğrencileri Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi
        Diyarbakır'da üniversite öğrencileri Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi
        Ahmet Türk: Yüreğimiz buruk, mücadele edeceğiz
        Ahmet Türk: Yüreğimiz buruk, mücadele edeceğiz
        Emine Ayna'ya "terör örgütü üyeliği" suçundan bir dava daha
        Emine Ayna'ya "terör örgütü üyeliği" suçundan bir dava daha
        Diyarbakır'da 2 kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da 2 kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Kobani davasında karar; Demirtaş'a 42 yıl hapis (3)
        Kobani davasında karar; Demirtaş'a 42 yıl hapis (3)
        Diyarbakır'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak get...
        Diyarbakır'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak get...