Sipariş verip, gelen kuryelerin motosikletlerini çalan şüphelilere 'rölanti' operasyonu: 6 gözaltı

DİYARBAKIR’da, sipariş verip, gelen kuryelerin motosikletlerini çalan şüphelilere yönelik düzenlenen ‘rölanti’ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde bina ve iş yerlerinin önü ile otoparklarda meydana gelen motosiklet hırsızlıklarına yönelik çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinden belirlenen 6 şüpheli, adreslerine düzenlenen ‘rölanti’ isimli operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin, yemek siparişi verip, gelen kuryelerin motosikletlerini çaldıkları tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden birinin motosiklet tamircisi olduğu, çalınan motosikletlerin şasi numaralarını kazıdığı belirlendi. Şüphelilerin hırsızlık ve kaçma anları da kameraya yansıdı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.