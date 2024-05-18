Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, yoldan geçen 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya 8 gözaltı

DİYARBAKIR'da, Mehmet Faruk Barut'un (51) öldüğü, yoldan geçen 1'i spor kulübü başkanı, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı.

Olay, 11 Şubat'ta öğle saatlerinde, Silvan ilçesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Ferhat Ç., Yakup Ç. ve Remzi Ç., 1990'lı yıllarda arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan akraba ailelerinden Mehmet Faruk Barut'u otomobille takip etti. Bir süre sonra otomobilden inen Faruk Ç. ve Yakup Ç., yanlarındaki tabancalarla Barut'a ateş açtı. Barut ile o sırada yoldan geçen Silvan Spor Kulübü Başkanı Aslan Umut Bakır ve M.M.B. (70) yaralandı. Şüpheliler kaçarken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Faruk Barut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Barut, otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında defnedildi. Yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.