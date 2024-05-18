Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, yoldan geçen 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya 8 gözaltı

        DİYARBAKIR'da, Mehmet Faruk Barut'un (51) öldüğü, yoldan geçen 1'i spor kulübü başkanı, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 15:10 Güncelleme: 18.05.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, yoldan geçen 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya 8 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da, Mehmet Faruk Barut'un (51) öldüğü, yoldan geçen 1'i spor kulübü başkanı, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı.

        Olay, 11 Şubat'ta öğle saatlerinde, Silvan ilçesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Ferhat Ç., Yakup Ç. ve Remzi Ç., 1990'lı yıllarda arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan akraba ailelerinden Mehmet Faruk Barut'u otomobille takip etti. Bir süre sonra otomobilden inen Faruk Ç. ve Yakup Ç., yanlarındaki tabancalarla Barut'a ateş açtı. Barut ile o sırada yoldan geçen Silvan Spor Kulübü Başkanı Aslan Umut Bakır ve M.M.B. (70) yaralandı. Şüpheliler kaçarken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Faruk Barut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Barut, otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında defnedildi. Yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Öte yandan olay yerinde yapılan incelemede polis, 6 boş kovan tespit etti. Otomobili sürdüğü belirlenen Remzi Ç., yakalanıp gözaltına alındı. Remzi Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ekiplerin, firari şüpheliler Ferhat Ç. ile Yakup Ç.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

        Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Barut'un, 'aile meclisi' kararıyla ölüm emrini verdiği belirtilen Kaya Ç., Birgül Ç., Naim Ç., Atilla Ç., Amil Ç., Kasım Ç., Mehmet Ç. ve Murat Ç., İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Et tesisinde eziyet! 5 gözaltı
        Et tesisinde eziyet! 5 gözaltı
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Dekor duvar düğünde devrilmişti! İşte Efe'nin canı için istenen ceza!
        Dekor duvar düğünde devrilmişti! İşte Efe'nin canı için istenen ceza!
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!

        Benzer Haberler

        Diyarbakırlı Baran çiftinden "tatlı" hizmet
        Diyarbakırlı Baran çiftinden "tatlı" hizmet
        Diyarbakır'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da park halindeki otomobil yandı
        Diyarbakır'da park halindeki otomobil yandı
        "Diyarbakır Müzesi" yılın ilk 4 ayında 50 bin ziyaretçi ağırladı
        "Diyarbakır Müzesi" yılın ilk 4 ayında 50 bin ziyaretçi ağırladı
        Sipariş verip, gelen kuryelerin motosikletlerini çalan şüphelilere 'rölanti...
        Sipariş verip, gelen kuryelerin motosikletlerini çalan şüphelilere 'rölanti...
        Barışmaya çağrılan damat tabancayla vuruldu; kayınbaba ve oğlu gözaltında
        Barışmaya çağrılan damat tabancayla vuruldu; kayınbaba ve oğlu gözaltında