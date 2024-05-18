Boynuna ip dolanan Muhammed Asaf, ambulans helikopterle sevk edildi

Olay, 16 Mayıs’ta Kooperatif Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi mutfakta yemek yaparken balkonda oynayan Muhammed Asaf, eşofmanındaki ipi sökerek boynuna sardı. Muhammed Asaf nefessiz kalıp baygınlık geçirirken, durumu fark eden annesi, ipi bıçak yardımıyla kesip, yolun karşısındaki Siirt Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Muhammed Asaf’ın tedavisinin devamı için Diyarbakır’a sevki istendi. İl Sağlık Müdürlüğü’nden talep edilen ambulans helikopterle alınan Muhammed Asaf, Diyarbakır Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Muhammed Asaf’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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