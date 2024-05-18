Diyarbakır 'da 1 kişinin öldüğü, yoldan geçen 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya 8 gözaltı (2)

Diyarbakır'da, Mehmet Faruk Barut'un öldüğü, yoldan geçen 1'i spor kulübü başkanı, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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