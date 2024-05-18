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        Diyarbakır 'da 1 kişinin öldüğü, yoldan geçen 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya 8 gözaltı (2)

        1ŞÜPHELİ TUTUKLANDIDiyarbakır'da, Mehmet Faruk Barut'un öldüğü, yoldan geçen 1'i spor kulübü başkanı, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 17:32 Güncelleme: 18.05.2024 - 17:32
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        Diyarbakır 'da 1 kişinin öldüğü, yoldan geçen 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya 8 gözaltı (2)
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        1ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Diyarbakır'da, Mehmet Faruk Barut'un öldüğü, yoldan geçen 1'i spor kulübü başkanı, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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