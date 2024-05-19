Kayıp Alzheimer hastasının Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu

Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Şeyhmus Çakmak'tan 3 gündür haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucu Çakmak'ın bu sabah Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu. Çakmak'ın sudan çıkarılan cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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