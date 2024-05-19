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        Kayıp Alzheimer hastasının Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu

        DİYARBAKIR'da 3 gündür hakkında haber alınamayan Alzheimer hastası Şeyhmus Çakmak'ın (67), Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 10:42 Güncelleme: 19.05.2024 - 10:45
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        Kayıp Alzheimer hastasının Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu
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        DİYARBAKIR'da 3 gündür hakkında haber alınamayan Alzheimer hastası Şeyhmus Çakmak'ın (67), Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu.

        Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Şeyhmus Çakmak'tan 3 gündür haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucu Çakmak'ın bu sabah Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu. Çakmak'ın sudan çıkarılan cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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