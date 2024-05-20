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        Süt kazanına düşen 2 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle sevk edildi

        DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde süt kazanına düşen 2 yaşındaki S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 12:39 Güncelleme: 20.05.2024 - 12:45
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        Süt kazanına düşen 2 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle sevk edildi
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        DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde süt kazanına düşen 2 yaşındaki S.B.Ç. isimli erkek çocuk, ambulans helikopterle kent merkezindeki Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Silvan ilçesinde S.B.Ç., annesinin kaynattığı ve soğuması için yere bıraktığı kazandaki süte düştü. Göğüs ve sol bacağında ikinci derece yanıklar oluşan S.B.Ç., çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Diyarbakır’a acil sevki istenen S.B.Ç. için, Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'Sağlık Komuta' ile görüşme yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye ulaştı. S.B.Ç., helikopterle alınarak Dicle Üniversitesi Hastanesi'nin helikopter pistinde bekleyen sağlık ekibine teslim edildi. Ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne götürülen S.B.Ç., yanık ünitesinde tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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