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        Diyarbakır'da, depremde 38 kişinin öldüğü Dündar Apartmanı'nın 2 müteahhidine 13'er yıl hapis

        DİYARBAKIR'da, depremde yıkılıp 38 kişinin yaşamını yitirdiği, 37 kişinin de yaralandığı Dündar Apartmanı'na ilişkin görülen davada tutuklu 2 müteahhit, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 13 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 15:17 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:20
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        Diyarbakır'da, depremde 38 kişinin öldüğü Dündar Apartmanı'nın 2 müteahhidine 13'er yıl hapis
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        DİYARBAKIR'da, depremde yıkılıp 38 kişinin yaşamını yitirdiği, 37 kişinin de yaralandığı Dündar Apartmanı’na ilişkin görülen davada tutuklu 2 müteahhit, ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 13 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremin vurduğu Diyarbakır’da 1’i boş, 7 bin yıkıldı, 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi’nde yıkılan, 38 kişinin öldüğü, 37 kişinin de yaralandığı Dündar Apartmanı’nın tutuklu 2 müteahhidi İlhami Dündar ve Sercan Erbey ile tutuksuz yargılanan arsa sahibi Seydo Bozkaya hakkında, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu müteahhitler Dündar ve Erbey, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Bozkaya ise yer almadı.

        Sanıklar İlhami Dündar ve Sercan Erbey, sağlık sorunlarının olduğu gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu. Avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduklarını ve tahliyeleri yönünde karar verilmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme, Dündar ve Erbey hakkında ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 13 yıl 4'er ay hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık arsa sahibi Seydo Bozkaya’nın ise beraatine karar verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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