Pencere silerken 2'nci kattan beton sundurmaya düşüp, yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde meydana geldi. Büşra Ç., 5 katlı apartmanın 2’nci katında pencere silerken dengesini kaybederek, düştü. Binanın girişindeki beton sundurmanın üzerine düşen Büşra Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden alınan Büşra Ç., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Büşra Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.