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        Pencere silerken 2'nci kattan beton sundurmaya düşüp, yaralandı

        DİYARBAKIR'da 2'inci katta pencere silerken dengesini kaybedip apartmanın girişindeki beton sundurmaya düşen Büşra Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:17 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:20
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        Pencere silerken 2'nci kattan beton sundurmaya düşüp, yaralandı
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        DİYARBAKIR’da 2’inci katta pencere silerken dengesini kaybedip apartmanın girişindeki beton sundurmaya düşen Büşra Ç. (45), yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde meydana geldi. Büşra Ç., 5 katlı apartmanın 2’nci katında pencere silerken dengesini kaybederek, düştü. Binanın girişindeki beton sundurmanın üzerine düşen Büşra Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden alınan Büşra Ç., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Büşra Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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