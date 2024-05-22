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        Göç yolunda elektrik akımına kapılan leyleğe tedavi

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde elektrik akımına kapılan leylek, Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi yerleşkesindeki Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 10:23 Güncelleme: 22.05.2024 - 10:25
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        Göç yolunda elektrik akımına kapılan leyleğe tedavi
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        DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde elektrik akımına kapılan leylek, Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi yerleşkesindeki Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedaviye alındı. Merkezin müdür yardımcısı Doç. Dr. Uğur Topaloğlu, “Şu an beslenmeye başlandı. Tedavisi yapıldıktan sonra tekrardan doğaya salınacaktır” dedi.

        Bismil ilçesi kırsalında vatandaşlar bitkin halde bir leylek buldu. Durum, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü’ne bildirildi. DKMP ekipleri bölgeye giderek, leyleği teslim aldı. Leylek, buradan Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi yerleşkesinde bulunan Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi. Merkezde görevli veteriner hekimler Kasım Ertürk ve Emre Yalçın tarafından yapılan kontrollerde leyleğin elektrik akımına kapıldığı tespit edildi. Leylek tedavisi ve gerekli beslenmesi yapıldıktan sonra doğaya bırakılacak.

        'LEYLEKLER KONAKLADIKLARI YERDE ELEKTRİK AKIMINA MARUZ KALABİLİYOR'

        Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Uğur Topaloğlu, leyleğin elektrik tellerine çarptığını belirterek, “Leylek, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yorgunluğa bağlı olarak bir yerde konaklarken elektrik çarpmasına maruz kalıyor. Duyarlı vatandaşlarımız tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verildi, oradan bize getirilerek tedavi altına alındı. Leyleğin gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra tedavi süreci başlatıldı. Şu an beslenmeye başlandı. Tedavisi yapıldıktan sonra tekrardan doğaya salınacaktır. Özellikle bu mevsimlerde leylekler daha ılıman iklimlere doğru göç ederken yorgun düşebiliyorlar. Duyarlı vatandaşlarımızdan lütfen böyle bir durumla karşılaşıldığında özellikle Diyarbakır ve çevre illerde bizimle veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile iletişime geçmelerini memnuniyetle karşılarız” ifadelerini kullandı.

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        Galeri
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