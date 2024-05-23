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        10 yıl hapse çarptırılmıştı; 2 kişinin yaralandığı kavganın şüphelisi olarak gözaltına alındı

        DİYARBAKIR'da, 2 yıl önce kız çocuğu G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 11:53 Güncelleme: 23.05.2024 - 11:55
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        10 yıl hapse çarptırılmıştı; 2 kişinin yaralandığı kavganın şüphelisi olarak gözaltına alındı
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        DİYARBAKIR’da, 2 yıl önce kız çocuğu G.S.'nin (12) fotoğrafını çektiği iddiasıyla darbedilip, bıçaklandıktan sonra yaralı halde sokaklarda gezdirilip, hayatını kaybeden ancak daha sonra yanlış kişi olduğu ortaya çıkan Ergün Arslan'ın (40) ölümüne ilişkin davada, 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan tutuksuz sanık Efe Hamza Tunç (18), önceki gün yaşanan 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi olarak gözaltına alındı.

        Olay, 21 Mayıs’ta Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde bulunan Yenihal içerisinde meydana geldi. Esnaf iki taraf arasında iş yerinin önüne konulan tezgah nedeniyle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.A. (24) ve S.K.A. (27) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheli Efe Hamza Tunç, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla olayda kullanılan pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede Tunç’un birçok suç kaydı olduğu belirlendi.

        10 YIL 5 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

        Efe Hamza Tunç’un, 3 Nisan 2022’de Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı’nda kız çocuğu G.S.'nin (12) fotoğrafını çektiği iddiasıyla darbedilip, bıçaklandıktan sonra yaralı halde sokaklarda gezdirilip, hayatını kaybeden ancak daha sonra yanlış kişi olduğu ortaya çıkan Ergün Arslan'ın (40) ölümüne ilişkin davada yargılanan sanıklardan olduğu ortaya çıktı.

        Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 30 Nisan’da görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti tutuklu Süleyman Değer ile Baran Eren ve tutuksuz sanıklar Efe Hamza Tunç, Halil İbrahim Peksert, Mehmet Mızrak ve Süleyman Bilmez’in cinayet suçunu işledikleri yönünde tam bir vicdani kanaat olduğunu belirterek tutuklu sanıklardan Baran Eren ile Süleyman Değer’i müebbet hapisle cezalandırdı. Ardından Baran Eren’in cezasını iyi hal indirimini düzenleyen 62’nci madde uyarınca 25 yıla indirdi. Tutuklu Süleyman Değer’in cezası da suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için 11 yıl 8 aya indirilerek 2’sinin de hükmen tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, tutuksuz yargılanan Efe Hamza Tunç ve diğer 3 sanığı da müebbet hapis ile cezalandırdı, ancak olay tarihinde 18 yaşından küçük oldukları için cezalarını 10’ar yıl 5’er aya indirdi. Kararın kesinleşmesi halinde tutuksuz sanıkların tutuklanacağı belirtildi.

        Tunç’un emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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