Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Salça bidonunda 14 tabanca ele geçirildi

        DİYARBAKIR'da, polisin, bir otomobilde yaptığı aramada salça bidonlarına gizlenmiş 14 tabanca ile bu mermiler ve tabanca üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 10:36 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salça bidonunda 14 tabanca ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da, polisin, bir otomobilde yaptığı aramada salça bidonlarına gizlenmiş 14 tabanca ile bu mermiler ve tabanca üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalarda, çevre illerden çok sayıda silahın kaçak yollarla kente getirileceği bilgisi alındı. Kent girişlerinde önlem alan polis, oluşturulan uygulama noktalarında şüpheli olduğu değerlendirilen araçları durdurup arama yaptı. Durdurulan bir otomobilde aile gibi davrananların hareketlerinden şüphelenen polis arama yaptı. Aramada, salça bidonlarında 14 ruhsatsız tabanca, 65 şarjör, 40 yiv ve setleri bulunan namlu, 40 fişek yatağı, 80 tabanca pimi ve 100 mermi ele geçirdi. Otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuk kavgasında 3 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Çocuk kavgasında 3 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        16 yaşında çocuk vahşeti anlattı! "Annem yanarken gülüyordu!"
        16 yaşında çocuk vahşeti anlattı! "Annem yanarken gülüyordu!"
        "Kendini affettirdi"
        "Kendini affettirdi"
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Geri manevra faciası! Adaşı olan torununun ölümüne yol açtı
        Geri manevra faciası! Adaşı olan torununun ölümüne yol açtı
        Harvard yönetimini protesto!
        Harvard yönetimini protesto!
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        Anne manevra yapıp köpeğe çarpmadı! En büyük acıyı yaşadı!
        Anne manevra yapıp köpeğe çarpmadı! En büyük acıyı yaşadı!
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        Polemik kupa maçına taşındı
        Polemik kupa maçına taşındı
        Beşiktaş kupasını aldı!
        Beşiktaş kupasını aldı!
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        SEC'ten Spot Ethereum ETF’ler için yeşil ışık
        SEC'ten Spot Ethereum ETF’ler için yeşil ışık
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        "Ortalık karışık"
        "Ortalık karışık"
        Rusya'dan 'Moskova terör saldırısı' iddiası
        Rusya'dan 'Moskova terör saldırısı' iddiası
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da salça kovalarına gizlenmiş 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Diyarbakır'da salça kovalarına gizlenmiş 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Diyarbakır'ın tescilli lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde tanıt...
        Diyarbakır'ın tescilli lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde tanıt...
        Kamçı oyunu oynarken odunlu ve silahlı saldırıda yaralandı
        Kamçı oyunu oynarken odunlu ve silahlı saldırıda yaralandı
        Okuldan izinsiz çıkarken sacın kolunu kestiği Muhammed, ağır yaralandı
        Okuldan izinsiz çıkarken sacın kolunu kestiği Muhammed, ağır yaralandı
        Diyarbakır'da "2. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı" açıldı
        Diyarbakır'da "2. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı" açıldı
        Şanlıurfa'nın 3 ilçesinde kaçak trafolar tespit edildi
        Şanlıurfa'nın 3 ilçesinde kaçak trafolar tespit edildi