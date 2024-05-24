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        Kardeşlerini taciz ve istismardan tutuklandı, duruşmaları takip şartıyla tahliye edildi

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde 2 yıl önce, o dönem 15 yaşında olan D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 11:36 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:40
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        Kardeşlerini taciz ve istismardan tutuklandı, duruşmaları takip şartıyla tahliye edildi
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        DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde 2 yıl önce, o dönem 15 yaşında olan D.Ö. ile 14 yaşında olan A.Ö.’ye cinsel istismar ve tacizde bulunduğu suçlamasıyla yargılanan üvey ağabey Emin Ö. (26), 4’üncü duruşmada, tutuklu geçirdiği süre ve delillerin toplanmış olması göz önünde bulundurularak, duruşmaları takip şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrolle serbest bırakıldı. Sanığa duruşmaları takip etmediği takdirde tekrar tutuklanacağı ihtarı yapıldı.

        Olay, 14 Aralık 2022’de Bismil ilçesinin kırsal mahallesinde meydana geldi. D.Ö. adlı kız çocuğu ile erkek kardeşi A.Ö. anneleri S.S.’ye üvey ağabeyleri Emin Ö.'nün cinsel istismar ve tacizine uğradıklarını söyledi. Bunun üzerine S.S., çocuklarıyla jandarmaya giderek şikayette bulundu. Jandarma ekipleri, Emin Ö.’yü düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Annenin şikayeti sonrası çocuklar da ifadeleri alınmak üzere Çocuk İzleme Merkezi’ne (ÇİM) sevk edildi. Burada psikolog ve pedagog eşliğinde ifadeleri alınan çocuklar, anneye teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emin Ö., suçlamaları reddedip, “Ben yapmadım, kabul etmiyorum” dedi. Emin Ö., 'Çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        ‘MAĞDURLAR BİRDEN FAZLA KEZ ZİNCİRLEME ŞEKİLDE İSTİSMAR EDİLDİ’

        Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Emin Ö. hakkında dava açıldı. Davanın 4’üncü duruşmasında sanık Emin Ö. ve babası A.Ö. hazır bulunurken, S.S. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) ile katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, mağdurlar D.Ö. ve A.Ö.’ün sanık E.Ö. ile aynı babadan kardeş oldukları, mağdurların sanığa iftira atmalarını gerektirir herhangi bir neden bulunmadığını, neticede sanığın, kardeşi olan mağdur A.Ö.’yü tehdit ederek, birden fazla kez zincirleme şekilde istismar ettiği, yine sanığın, kız kardeşi D.Ö.’yü tehdit ederek cinsel yönden birden fazla kez zincirleme şekilde istismar ettiği yürütülen soruşturma ve yargılama ile toplanan tüm deliller ile sabit olmakla, sanığın mağdur A.Ö.’ye yönelik eylemine uyan TCK'nın103/2, 103/3.c, 103/4, 43/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, sanığın mağdur D.Ö.’ye yönelik eylemine uyan TCK'nın 103/1, 103/3.c, 103/4, 43/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, sanığın kasten işlemiş olduğu suçlar nedeni ile TCK'nın 53’üncü maddesi gereğince belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin görülmesi gereğince cezalarından mahsubuna, sanığın alması muhtemel ceza miktarı dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık Emin Ö.’nün tutuklu geçirdiği süre ve delillerin toplanmış olmasını göz önünde bulundurarak, duruşmaları takip şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Sanığa duruşmaları takip etmediği takdirde tekrar tutuklanacağı ihtarı yapıldı. Duruşma, ertelendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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