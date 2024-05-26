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        Yolun karşısına geçmeye çalışan İlayda, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı

        DİYARBAKIR'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı İlayda A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 02:36 Güncelleme: 26.05.2024 - 02:40
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        Yolun karşısına geçmeye çalışan İlayda, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı
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        DİYARBAKIR'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı İlayda A. (18), ağır yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Barış Mahallesi, Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Üst geçidin olmadığı bölgede yolun karşısına geçmeye çalışan İlayda A.'ya, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 21 DV 310 plakalı otomobil çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlayda, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İlayda'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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