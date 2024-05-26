Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da yıldırım düşen depo yandı; 20 milyon TL'lik zarar oluştu

        DİYARBAKIR'da yıldırımın düştüğü depoda çıkan yangın, itfaiyenin 3 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 11:06 Güncelleme: 26.05.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da yıldırım düşen depo yandı; 20 milyon TL'lik zarar oluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da yıldırımın düştüğü depoda çıkan yangın, itfaiyenin 3 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. İnşaat malzemelerinin bulunduğu depoda, yaklaşık 20 milyon TL'lik zarar oluştu.

        Diyarbakır'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili olurken, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoya saat 01.00 sıralarında yıldırım düştüğü ve yangın çıktığı ihbarı yapıldı. İhbarla bölgeye İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın 3 saatlik müdahale ile söndürülürken, depoda yaklaşık 20 milyon TL'lik zarar olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        İş yerine ses bombalı saldırı
        İş yerine ses bombalı saldırı
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Tarlalarından dönen karı kocaya tüfekli saldırı
        Tarlalarından dönen karı kocaya tüfekli saldırı
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Çalıştığı yeri soydu!
        Çalıştığı yeri soydu!
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        İsrailliler sokakları doldurdu
        İsrailliler sokakları doldurdu
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklan...
        Diyarbakır'da yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklan...
        Diyarbakır'da yasa dışı bahis şebekesine 'Backup' operasyonu
        Diyarbakır'da yasa dışı bahis şebekesine 'Backup' operasyonu
        Yolun karşısına geçmeye çalışan İlayda, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralan...
        Yolun karşısına geçmeye çalışan İlayda, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralan...
        Diyarbakır'da kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto e...
        Diyarbakır'da kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto e...
        Diyarbakır'daki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan şüpheli serbest bırakıldı
        Diyarbakır'daki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan şüpheli serbest bırakıldı
        Diyarbakır'da öğretmenler resim sergisi açtı
        Diyarbakır'da öğretmenler resim sergisi açtı