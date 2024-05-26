Diyarbakır'da yıldırım düşen depo yandı; 20 milyon TL'lik zarar oluştu

DİYARBAKIR'da yıldırımın düştüğü depoda çıkan yangın, itfaiyenin 3 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. İnşaat malzemelerinin bulunduğu depoda, yaklaşık 20 milyon TL'lik zarar oluştu.

Diyarbakır'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili olurken, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoya saat 01.00 sıralarında yıldırım düştüğü ve yangın çıktığı ihbarı yapıldı. İhbarla bölgeye İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın 3 saatlik müdahale ile söndürülürken, depoda yaklaşık 20 milyon TL'lik zarar olduğu belirtildi.