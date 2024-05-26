Baraj gölüne dalan AFAD ekibi, su altındaki tarihi yapıları görüntüledi

DİYARBAKIR’ın Eğil ilçesinde Dicle Baraj Gölü’nde eğitim dalışı yapan AFAD ekibi, birçok tarihi yapı ve atık görüntüledi.

AFAD ekipleri, Eğil ilçesinde Dicle Baraj Gölü’nde bölgesel dalış eğitimi gerçekleştirdi. Dalışta 26 metrelik eski asma köprü, medrese, mezarlıklar başta olmak üzere gibi birçok tarihi yapı görüntüledi. Ekipler, dalışta tarihi yapıların yanı sıra, eski balık ağları, misinalar ve atıkları da görüntülendi.