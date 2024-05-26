Yolun karşısına geçen İlayda'ya çarparak ağır yaralayan sürücü gözaltında

Kaza, dün akşam saatlerinde Barış Mahallesi, Diyarbakır Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. Üst geçidin olmadığı bölgede yolun karşısına geçerken İlayda A.'ya, Ö.D.’nin idaresindeki 21 DV 310 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlayda, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İlayda'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, sürücü Ö.D. gözaltına alındı. Ö.D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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