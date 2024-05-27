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        Mersin'deki kazada ölen 10 kişinin kimlikleri belli oldu, şoför gözaltında (3)

        ÖLEN8 KİŞİ DİYARBAKIR'DA DEFNEDİLDİMersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda yolcu otobüsünün karşı şeride geçip kamyon ve 2 otomobille çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 10 kişiden 8'inin cenazesi Diyarbakır'a getirilerek, Bağlar, Hani, Çermik, Kocaköy ve Hazro ilçelerinde defnedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 13:16 Güncelleme: 27.05.2024 - 13:20
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        Mersin'deki kazada ölen 10 kişinin kimlikleri belli oldu, şoför gözaltında (3)
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        ÖLEN8 KİŞİ DİYARBAKIR’DA DEFNEDİLDİ

        Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda yolcu otobüsünün karşı şeride geçip kamyon ve 2 otomobille çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 10 kişiden 8’inin cenazesi Diyarbakır’a getirilerek, Bağlar, Hani, Çermik, Kocaköy ve Hazro ilçelerinde defnedildi.

        KURBAN BAYRAMINI İSTANBUL’DA GEÇİRECEKLERDİ

        İpek Taraman (33) ile eşi Serhat Taraman (35) ve kızları Elif Taraman’ın (3) cenazeleri Hani ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine Taraman ailesinin yakınları ile Kaymakam Abdullah Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Murat Şenyurt, İlçe Emniyet Amiri Yunus Kabataş ve ilçe halkı katıldı. Taraman ailesinin Kurban Bayramı’nı geçirmek için İstanbul’a gittikleri öğrenildi.

        KANSER OLAN TAHA’NIN TEDAVİSİ İÇİN İSTANBUL’A GİDİYORLARDI

        Sultan Acet (30) ve 6 yaşındaki oğlu Taha’nın cenazesi ise Bağlar ilçesinde Yeniköy Mezarlığı’nda defnedildi. Sultan Acet’in kazada yaralanan eşi Hacı Acet’le birlikte kemik kanseri olan Taha’nın tedavisi için İstanbul'a gittikleri öğrenildi.

        BÜYÜKANNESİNİN CENAZE TÖRENİ İÇİN GELMİŞTİ

        Mehmet Kaplan’ın (34) cenazesi de Çermik ilçesinde defnedildi. Kaplan’ın İstanbul’da bir restoranda çalıştığı, vefat eden büyükannesi Hatun Kaplan’ın cenaze töreni için Diyarbakır’a geldiği ve tekrar İstanbul’a gittiği öğrenildi.

        Kazada hayatını kaybeden Ozan Kılıç’ın (29) cenazesi Kocaköy ilçesinde, Birsen Çiftsüren’in (52) de Hazro ilçesinde defnedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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