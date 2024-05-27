Mersin'deki kazada ölen 10 kişinin kimlikleri belli oldu, şoför gözaltında (4)

Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği kazaya neden olan 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsünün Diyarbakır Şehirlerarası Terminali’nden dün saat 10.40’ta çıkış görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 18 numaralı peronda otobüs yola çıkmadan önce, aşağıda bekleyen bazı kişiler araçtaki yakınlarına el sallıyor.

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