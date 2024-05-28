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        Taksiyle gelip, kıraathane işletmecisini öldüren sanık, 'Adaletin yerini bulacağına eminim' dedi, 18 yıl ceza aldı

        DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde kıraathanenin önünde arkadaşlarıyla oturan Muzaffer Kızıl'ı (38) tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık Serhat Dondar (27), karar duruşmasında, "İstem dışı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 11:37 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:40
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        Taksiyle gelip, kıraathane işletmecisini öldüren sanık, 'Adaletin yerini bulacağına eminim' dedi, 18 yıl ceza aldı
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        DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde kıraathanenin önünde arkadaşlarıyla oturan Muzaffer Kızıl’ı (38) tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık Serhat Dondar (27), karar duruşmasında, “İstem dışı oldu. Aileden özür dilerim, çok üzgünüm. Adaletin yerini bulacağından eminim” dedi. Mahkeme, Dondar’ı haksız tahrik indirimi uygulayarak ‘Kasten öldürme’ suçundan 17 yıl, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 1 yıl hapse çarptırdı. Cezayı az bulan Kızıl’ın yakınları ise karara tepki gösterdi.

        Olay, 4 Nisan 2022'de Bağlar ilçesi Sunay Caddesi'nde meydana geldi. Mübin Ç.'nin kullandığı taksiyle gelen Serhat Dondar, işlettiği kıraathanenin önünde arkadaşlarıyla oturan Muzaffer Kızıl'a tabancayla peş peşe ateş etti. Kızıl yere yığıldı, şüpheli ise geldiği taksiyle kaçtı. Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Muzaffer Kızıl, kurtarılamadı. Polis, taksiyi kullanan Mübin Ç.'yi gözaltına aldı. İşlemleri sonrası Mübin Ç., 'Kasten öldürme suçuna yardım ettiği' suçlamasıyla tutuklandı. Mübin Ç. hakkında, Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, firari Serhat Dondar'ın dosyası ise ayrıldı. Mübin Ç., geçen yıl kasım ayında görülen karar duruşmasında beraat etti.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisi Serhat Dondar'ın, İzmir'in Torbalı ilçesinde olduğunu belirledi. İzmir’e giden cinayet büro amirliği ekipleri, 26 Aralık 2023’te düzenlenen operasyonla Serhat Dondar'ı yakaladı. Dondar'ın üst aramasında kardeşinin kimliğini kullandığı ortaya çıktı. Diyarbakır'a getirilen Dondar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        ‘CANİCE HİSLE YAPILDI’

        Serhat Dondar hakkında 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya Serhat Dondar, tutuklu bulunduğu İzmir’den SEGBİS ile katıldı. Duruşmada Kızıl ailesi de hazır bulundu. Mahkeme heyeti Kızıl ailesinin avukatı Rabia İyi Bozkır’a söz verdi. Bozkır, TCK 81’den açılan davanın TCK 82’den açılması gerektiğini söyledi. Bozkır, “Planlı yapılan bir eylem. Canice hisle yapıldı. Olaydan önce oraya gelip, gitmiş. Mütalaaya iştirak etmiyoruz” dedi.

        ‘İSTEM DIŞI GERÇEKLEŞTİĞİ İÇİN AİLEDEN ÖZÜR DİLERİM’

        Mahkeme heyeti daha sonra sanık Serhat Dondar’a söz verdi. Dondar, “İstem dışı gerçekleştiği için aileden özür dilerim. Çok üzgünüm, böyle olmasını istemezdim. Adaletin yerini bulacağına eminim” diye konuştu.

        Mahkeme heyeti savunmaların ardından karar için salonu boşalttı. Sanık Serhat Dondar, ‘Kasten öldürme’ suçundan hâksiz tahrik indirimi uygulanarak 17 yıl, ‘Ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan da 1 yıl hapse çarptırıldı. Cezayı az bulan Muzaffer Kızıl’ın yakınları karara tepki gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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