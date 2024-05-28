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        Otomobiliyle polisten kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 54 bin lira ceza; takip kamerada

        DİYARBAKIR'da polisten kaçan sürücünün otomobili, yapılan takiple yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 12:08 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:10
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        Otomobiliyle polisten kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 54 bin lira ceza; takip kamerada
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        DİYARBAKIR'da polisten kaçan sürücünün otomobili, yapılan takiple yakalandı. Takip anları cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 54 bin lira ceza kesildi.

        Kayapınar ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü yoluna devam ederken, otomobilin geçebileceği kavşak ve caddelere polis ekipleri sevk edildi. Ters yönlere girip ilerleyen şüpheli izini kaybettirmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, takip sonucunda otomobil, ekipler tarafından durduruldu. Gözaltına alınan sürücü S.C.T.'ye 'Ehliyetsiz araç kullanmak', 'Kırmızı ışık ihlali', 'Ters şerit ihlali', 'Alkol kullanımı', 'Trafiği tehlikeye sokma' ve 'Dur ihtarına uymama' suçlarından, 54 bin lira ceza kesildi. Sürücü, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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