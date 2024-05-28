Ambulans helikopter, 90 yaşındaki hasta için havalandı

Çermik ilçesinde, düşerek yaralanan Emine İlhan, devlet hastanesine kaldırıldı. Kontrollerinde uyluk kemiğinin kırıldığı tespit edilen İlhan'ın, ileri tetkik ve tedavisi için hava yoluyla Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. İlhan'ı alan ambulans helikopter, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ndeki piste indi. İlhan, burada bekletilen ambulansla kaldırıldığı Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde 'Ortopedi' polikliniğinde tedaviye alındı. Hastanın durumunun iyi olduğu belirtildi.

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