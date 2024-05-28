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        Batman'da koluna saplanan demir, ambulans helikopterle sevk edildiği Diyarbakır'da çıkarıldı

        BATMAN'da evinin balkonundayken üzerine korkuluk düşen Baran Koç'un (13) koluna saplanan demir, ambulans helikopterle sevk edildiği Diyarbakır'da itfaiye ekibi ve doktorların çalışmasıyla çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 16:25 Güncelleme: 28.05.2024 - 16:30
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        Batman'da koluna saplanan demir, ambulans helikopterle sevk edildiği Diyarbakır'da çıkarıldı
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        BATMAN’da evinin balkonundayken üzerine korkuluk düşen Baran Koç’un (13) koluna saplanan demir, ambulans helikopterle sevk edildiği Diyarbakır’da itfaiye ekibi ve doktorların çalışmasıyla çıkarıldı.

        Evlerinin balkonundayken üzerine balkon korkuluğu düşen Baran Koç’un koluna, demir saplandı. Ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Korkuluğun kesilmesinin ardından Baran Koç, kolundaki demirle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahaleyle koluna saplanan demir çıkarılamayınca Baran’ın, Diyarbakır’a sevkine karar verildi. Talep edilen ambulans helikopterle alınan Baran Koç, Dicle Üniversitesi’ne götürüldü. Koç, helikopter pistine bekleyen ambulansla da Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Baran Koç, itfaiye ekiplerinin ve doktorların çalışmasıyla demirin çıkarılmasının ardından ameliyata alındı. Baran’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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