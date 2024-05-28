Batman'da koluna saplanan demir, ambulans helikopterle sevk edildiği Diyarbakır'da çıkarıldı

BATMAN’da evinin balkonundayken üzerine korkuluk düşen Baran Koç’un (13) koluna saplanan demir, ambulans helikopterle sevk edildiği Diyarbakır’da itfaiye ekibi ve doktorların çalışmasıyla çıkarıldı.

Evlerinin balkonundayken üzerine balkon korkuluğu düşen Baran Koç’un koluna, demir saplandı. Ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Korkuluğun kesilmesinin ardından Baran Koç, kolundaki demirle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahaleyle koluna saplanan demir çıkarılamayınca Baran’ın, Diyarbakır’a sevkine karar verildi. Talep edilen ambulans helikopterle alınan Baran Koç, Dicle Üniversitesi’ne götürüldü. Koç, helikopter pistine bekleyen ambulansla da Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Baran Koç, itfaiye ekiplerinin ve doktorların çalışmasıyla demirin çıkarılmasının ardından ameliyata alındı. Baran’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.