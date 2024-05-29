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        Başından ve kolundan vurulan Muhammed öldü; 16 yaşındaki kız arkadaşı tutuklandı

        DİYARBAKIR'da 3 gün önce ağabeyinin evde tabanca ile vurulmuş halde bulduğu Muhammed Varoğlu (22), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 10:54 Güncelleme: 29.05.2024 - 11:00
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        Başından ve kolundan vurulan Muhammed öldü; 16 yaşındaki kız arkadaşı tutuklandı
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        DİYARBAKIR’da 3 gün önce ağabeyinin evde tabanca ile vurulmuş halde bulduğu Muhammed Varoğlu (22), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası polise teslim olan 16 yaşındaki M.A. ise tutuklandı. M.A., pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, Varoğlu ile 3 hafta önce sosyal medyada tanışarak sevgili olduklarını ve olay günü de aralarında çıkan tartışmada tabancayla vurduğunu söyledi.

        Olay, 26 Mayıs akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’ndeki 8 katlı apartmanın 7’nci katında meydana geldi. Eve gelen R.V., kardeşi Muhammed Varoğlu’nu başından ve kolundan tabanca ile vurulmuş halde buldu. R.V.’nin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Varoğlu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Evde inceleme yapan polis, boş kovan bulurken, polis merkezine giden M.A. adlı kız, Varoğlu’nu tabanca ile vurduğunu söyledi. Gözaltına alınan M.A., Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Muhammed Varoğlu tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Varoğlu’nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

        Pedagog eşliğinde ifadesi alınan M.A., Varoğlu ile 3 hafta önce sosyal medyada tanıştıklarını ve bir süre sonra sevgili olduklarını söyledi. Olay gününü anlatan M.A., evde yaşadıkları tartışmanın ardından Varoğlu’na tabancayla vurduğunu ifade etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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