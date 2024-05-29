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        Diyarbakır'da sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıkladığı iddia edilen kafe sahibine gözaltı

        DİYARBAKIR'da Ramazan Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 16:38 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:40
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        Diyarbakır'da sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıkladığı iddia edilen kafe sahibine gözaltı
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        DİYARBAKIR’da Ramazan Ş., işlettiği kafede sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıkladığı iddiasıyla sosyal medyadan yapılan ihbarların ardından başlatılan soruşturma kapsamında ‘Terör örgütü propagandası’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘Nefret suçu’ndan gözaltına alındı.

        Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Sanat Sokağı içerisindeki bir kafede işletmeci Ramazan Ş.’nin sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıkladığı iddiasıyla sosyal medyadan yapılan ihbarların ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Ramazan Ş., ‘Terör örgütü propagandası yapmak’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘Nefret Suçu’ndan sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından gözaltına alınıp, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Konu ile ilgili Diyarbakır Barosu’nda yapılan açıklamada, ‘Kamuoyuna yansıyan haber içeriklerinden sonra kafe işletmecisi; önce sosyal medyada hedef gösterilerek linçe maruz bırakılmış, ihbarlar gerekçe gösterilerek de bugün sabah saatlerinde kafede arama yapılmak suretiyle gözaltına alınmıştır. Diyarbakır Barosu, gözaltında bulunan şahsa hukuki destek sağlamaktadır” denildi.

        ‘TÜRKÇE BİLEN MÜŞTERİLERİ ALMIYORUM, DİYE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL’

        Ramazan Ş.’nin ağabeyi Vedat Ş., “Gelen müşterilere Kürtçe hizmet verdiği için son günlerde sosyal medyada gündemdeydi. Hedef haline geldi. O sebeple gözaltı kararı verildi. Kürtçe bilmeyene Türkçe de söylenir. Bunun bir şeyi yok. Ben buraya gelsem Kürtçe bilmesem, Türkçe konuşsam hizmet almayacağım anlamına gelmez. Çay ve kahveyi Kürtçe veya Türkçe söylüyorlar. Dilin benzerliği de aynıdır. Kürtçe veriyoruz, Türkçe bilen müşterileri almıyorum, diye bir şey söz konusu değildir. Mesela bizim gelen müşterilerimiz Kürtçe bilmiyor, biz onun Türkçe siparişini alıyoruz veya hoş geldiniz ne istersiniz diye ikram ediyoruz. Kürtçe bilmezse bile Türkçe hizmet veriyoruz. Yanlış lanse edildi medyada. Öyle bir şey yok” dedi.

        Kafe müşterilerinden Eser K. ise “Buraya gelen her müşteri istediği dilde hizmet alma hakkına sahip. Türkçe sipariş vermek isterse eğer arkadaşlar yine naif bir şekilde siparişini alır. En rahat şekilde vaktini geçirir” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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