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        Okul bahçesinde tartıştığı husumetlisini bıçakladı

        DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde okulun Aziz G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 18:19 Güncelleme: 29.05.2024 - 18:25
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        Okul bahçesinde tartıştığı husumetlisini bıçakladı
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        DİYARBAKIR’ın Çınar ilçesinde okulun Aziz G. (42), okul bahçesinde tartıştığı husumetlisi Murat’ T.’nin bıçaklı saldırısı sonucu kolundan yaralandı. Şüpheli gözaltına alınırken yaralı hastaneye kaldırıldı.

        Olay, öğle saatlerinde Çınar ilçesi Çınar Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, çocuğunun okula gitmediğini öğrenen Aziz G., ilçedeki internet kafeleri aradı. Bir kafede oyun oynarken bulduğu çocuğunu okula götüren Aziz G., bu sırada bahçede aralarında husumet bulunan Murat T. İle karşılaştı. İkili arasında okul bahçesinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Murat T., yanında taşıdığı bıçakla Aziz G.’yi kolundan yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aziz G., ilk müdahalenin ardından Çınar Devlet Hastanesi'ne, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Aziz G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Murat T. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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