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        Birlikte yaşadığı kadının kardeşini vuran avukata yoldan geçen jandarmanın müdahalesi kamerada

        DİYARBAKIR'da avukat Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 11:49 Güncelleme: 30.05.2024 - 11:55
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        Birlikte yaşadığı kadının kardeşini vuran avukata yoldan geçen jandarmanın müdahalesi kamerada
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        DİYARBAKIR’da avukat Y.B.’nin (36), dini nikahla birlikte yaşadığı E.T. ile yolda yürürken kendisine sopayla saldıran kadının kardeşi M.T.’yi (26) bacağından vurduğu olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıyan görüntülerde, olay sırasında yoldan geçen sivil kıyafetli jandarma personelinin havaya ateş açıp avukat Y.B.’den silahını bırakmasını istediği, onun da tabancayı verdiği görüldü.

        Olay, 24 Mayıs’ta öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Seyrantepe Kavşağı’nda meydana geldi. Dini nikahla birlikte yaşadığı E.T. ile yolda yürüyen avukat Y.B., kadının kardeşi M.T. tarafından sopalı saldırıya uğradı. Bunun üzerine Y.B., üzerinde bulundurduğu tabancayla önce yere, sonra M.T.’nin bacağına ateş etti. Bu sırada yoldan geçen jandarma personeli, havaya ateş açarak silahı vermesini istedi. Avukat Y.B., kendisine yaklaşan jandarma personeline tabancayı vererek teslim oldu. Tabancayı bırakmasının ardından çevredekiler tarafından linç edilmek istenen avukat Y.B., jandarma personeli ve bu sırada olay yerinden geçen İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile beraberindeki polis memurlarının müdahalesiyle kurtarılarak İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. M.T. de ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, 4 boş kovan buldu. Jandarma personelinin müdahalesi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS), İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve yanındaki polis memurlarının olaya müdahalesi de cep telefonu kamerasına yansıdı. M.T. tedavisinin ardından taburcu edildi.

        ‘MİLLET ÜZERİME ÇULLANINCA JANDARMA HAVAYA ATEŞ AÇTI’

        Vücuduna aldığı darbeler nedeniyle hastaneye götürülen ve tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen avukat Y.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı. Y.B., “Ben eşimle durakta taksi beklerken, eşimin ağabeyi araçla geçtiği sırada bizi gördü. Ben kendisini ailevi problemlerden dolayı 5-6 aydır görmemiştim. Bizi gördüğü gibi aracıyla 150 metre geri vitesle geldi, ardından elindeki demir çubuğu fark ettiğim için kaçtım. Trafik sebebiyle kavşağın ortasında kaldım. Bana yetişti. Demir çubukla bana saldırdı, ben de o sırada ‘Üzerime gelme’ dedim, o üzerime gelince silahımı çıkardım, koruma amaçlı bir el yere ateş ettim, o sırada kafama demir çubukla vurduktan sonra dengem bozuldu, silah ateş alınca mermi kolundan çıkıp bacağına girdi. Kendisine tampon yapmamı istedi. Polisi, ambulansı aradım. O esnada sivil bir jandarma personeli benim yanıma gelerek ‘Silahını indir’ dedi, ben silahımı indirdiğim gibi millet üzerime çullanınca, jandarma personeli de havaya ateş açtı” dedi.

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