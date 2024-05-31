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        İki grubun tekmeli yumruklu kavgasına biber gazlı müdahale

        DİYARBAKIR'da mahkemelik olan iki grup arasında adliyede başlayan ve dışarı taşarak akaryakıt istasyonunda süren, aralarında kadınların da olduğu tekmeli ve yumruklu kavga kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 13:19 Güncelleme: 31.05.2024 - 13:20
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        İki grubun tekmeli yumruklu kavgasına biber gazlı müdahale
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        DİYARBAKIR'da mahkemelik olan iki grup arasında adliyede başlayan ve dışarı taşarak akaryakıt istasyonunda süren, aralarında kadınların da olduğu tekmeli ve yumruklu kavga kameraya yansıdı. Polis, tarafları biber gazı sıkarak ayırdı.

        Olay, Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Adliyesi'nde meydana geldi. Mahkemelik olan iki grup arasında adliyede başlayan tartışma dışarıda da devam etti. Aralarında kadınların da olduğu taraflar adliye yakınındaki akaryakıt istasyonunda tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. Adliye önünde güvenlik amaçlı bekleyen polis ekiplerinin müdahale ettiği kavgada tarafların ayrılmaması üzerine biber gazı kullanıldı. Ayrılan taraflar, polis ekipleri tarafından farklı noktalara gönderildi.

        Polisin bölgede güvenlik önlemi sürerken tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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