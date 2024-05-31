Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavganın taraflarının barış töreni öncesi, tüm firarı şüpheliler teslim oldu (3) TESLİMOLAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDIDiyarbakır'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada, aileler arasında Bismil ilçesinde düzenlenecek barış töreni öncesi firari olarak aranan her iki aileden toplam 6 şüpheli, teslim oldu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 31.05.2024 - 21:41 Güncelleme: 31.05.2024 - 21:41 facebook

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