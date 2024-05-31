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        Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavganın taraflarının barış töreni öncesi, tüm firarı şüpheliler teslim oldu (3)

        TESLİMOLAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDIDiyarbakır'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada, aileler arasında Bismil ilçesinde düzenlenecek barış töreni öncesi firari olarak aranan her iki aileden toplam 6 şüpheli, teslim oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 21:41 Güncelleme: 31.05.2024 - 21:41
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        Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavganın taraflarının barış töreni öncesi, tüm firarı şüpheliler teslim oldu (3)
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        TESLİMOLAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

        Diyarbakır’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada, aileler arasında Bismil ilçesinde düzenlenecek barış töreni öncesi firari olarak aranan her iki aileden toplam 6 şüpheli, teslim oldu. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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