Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavganın taraflarının barış töreni öncesi, tüm firarı şüpheliler teslim oldu (3)
TESLİMOLAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDIDiyarbakır'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada, aileler arasında Bismil ilçesinde düzenlenecek barış töreni öncesi firari olarak aranan her iki aileden toplam 6 şüpheli, teslim oldu.
TESLİMOLAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Diyarbakır’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada, aileler arasında Bismil ilçesinde düzenlenecek barış töreni öncesi firari olarak aranan her iki aileden toplam 6 şüpheli, teslim oldu. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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