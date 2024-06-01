JASAT, 4'ü cinayet, 45 suçtan aranan firariyi 11 yıl sonra operasyonla yakaladı

DİYARBAKIR’da 4’ü ‘tasarlayarak öldürme’ olmak üzere 45 suçtan aranan Engin A. (48), 11 yıl sonra Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla saklandığı evden çıkarken yakalandı.

Kentte, 2013 yılında polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, toplum üzerinde korku ve panik ortamı oluşturarak çıkar sağlayan suç örgütünün 22 üyesi tutuklandı. O dönem yapılan araştırmada firari olan örgütü üyesi Engin A.’nın Rifai Burak ve Şaban Ayazgün isimli kişileri tasarlayarak öldürme, 8 tehdit, 1 ateşli silahla yaralama, 1 silahlı eylem hazırlığı, 3 silahlı eylem, 3 yağma, 2 hürriyetten yoksun bırakma, 12 uyuşturucu madde sevkiyatı, 2 ihaleye fesat karıştırma, 3 gümrük kaçağı telefon ele geçirilmesi, 4 sahte kimlik bulundurma olayına karıştığı tespit edildi. JASAT ekipleri, Engin A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.